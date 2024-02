Geen finale aan de brug in Caïro voor Maellyse Brassart en Erika Pinxten

Maellyse Brassart en Erika Pinxten hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale aan de brug op de eerste van vier wereldbekermanches turnen in het Egyptische Caïro. Brassart werd 34e met een score van 11.733, Pinxten eindigde als 51e (op 54 deelneemsters) met 9.700 punten. Voor de finale van zaterdag was top acht nodig.

"Ik had mijn dagje niet", schreef Maellyse Brassart op haar sociale media. "Het is niet het gewenste resultaat geworden, maar zo zit sport nu eenmaal in elkaar."

"Morgen volgt een nieuwe dag en volgende week is er een nieuwe competitie. Dan krijg ik een nieuwe kans om te tonen wat ik elke dag doe op training."

Vrijdag maakt Nina Derwael haar comeback in Caïro na haar schouderoperatie.

De olympisch kampioene aan de brug neemt deel aan de kwalificaties van de balk, net als Pinxten, die ook op de grond aantreedt. Derwael blesseerde zich in september aan de schouder en miste daardoor het WK in Antwerpen.

Na Caïro volgen WB-manches in Cottbus (22 - 25 februari), Bakoe (7 -10 maart) en Doha (17 - 20 april).

De twee gymnasten van de nog niet-geplaatste landen op één specifiek toestel, waarbij de drie beste resultaten tellen, verzekeren zich van een individueel allroundticket voor de Olympische Spelen.

Daarnaast is er het EK in Rimini (2 - 5 mei) om zich te plaatsen voor Parijs. De hoogst geplaatste gymnaste in de allroundcompetitie van de nog niet-geplaatste landen haalt een olympisch ticket.