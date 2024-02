Niet Igor De Camargo maar Fransman Bruno Irles moet RWDM van de degradatie redden

wo 14 februari 2024 00:02

Bruno Irles is bij RWDM de opvolger van de afgelopen weekend ontslagen Claudio Caçapa. Bij zijn laatste kunstje als trainer slaagde Irles erin om Troyes in de hoogste klasse te houden, iets wat ze in Molenbeek hopen dat hij met RWDM kan overdoen.

Bruno Irles stond als speler bekend als een van de grote beloften van het Franse voetbal en in 1994 debuteerde hij onder Arsène Wenger bij Monaco. Een glanzende carrière werd het uiteindelijk niet voor de verdediger en door een knieblessure hield hij er in 2003 al mee op. Als trainer leerde hij het klappen van de zweep bij de jeugd van Monaco, waar hij onder meer werkte met Kylian Mbappé en Yannick Carrasco. Pas in 2014 zet hij zijn eerste stapjes als hoofdcoach, eerst bij Arles-Avignon in de 2e klasse en daarna zowaar in Moldavië, bij Sheriff Tiraspol. Zijn meest memorabele periode kende hij bij eersteklasser Troyes, waar hij de club tegen alle verwachtingen in in de Ligue 1 wist te houden, ook al werd hij enkele maanden later na dit kunstje alsnog ontslagen. Bij RWDM hopen ze dat Irles diezelfde magie als destijds bij Troyes kan meebrengen. Na een dramatische start van het nieuwe jaar is de club afgegleden naar de 14e plaats, wat coach Claudio Caçapa de kop kostte.

Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging in een kampioenschap dat ik al lange tijd volg. Bruno Irles

Even leek het erop dat Caçapa's assistent Igor De Camargo de taken zou overnemen, maar RWDM legt zijn lot dus in handen van Irles, die Jérémy Clément als T2 meeneemt. "Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging in een kampioenschap dat ik al lange tijd volg", zegt Irles op de site van zijn nieuwe club. CEO Gauthier Ganaye: "Zijn tactisch pragmatisme, zijn vermogen om het potentieel van zijn spelers te benutten en zijn expertise in individuele spelersontwikkeling maken Bruno de ideale kandidaat voor deze missie." Irles krijgt tot het einde van het seizoen om zich te bewijzen.