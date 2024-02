De Enhanced Games, waar sport en doping beste vrienden zijn: een reclamestunt of de doos van Pandora?

di 13 februari 2024 15:58

Terwijl elke sporttak dopingvrij wil zijn - of die instelling toch als uitgangspunt zou moeten koesteren, gooien de Enhanced Games het over een andere boeg. Over de invulling van de nieuwbakken sportcompetitie zijn er voorlopig meer vragen dan antwoorden, maar waarom zou je jezelf volproppen met verboden middelen om records te verbeteren? Sporza Daily roert in het potje.

De kans is groot dat je nog niets gehoord hebt van de Enhanced Games, kortweg "de Olympische Spelen mét doping". Het plan komt uit de koker (nu ja) van onder meer de steenrijke Australiër Aron D'Souza. Terwijl sport en doping als water en vuur worden bestempeld, wil hij de 2 aartsvijanden juist volledig toelaten in plaats van hen compleet uit elkaar te houden. Sport kan veiliger verlopen zonder dopingtesten, klinkt het op de website van de initiatiefnemer. Als het niet verborgen hoeft te worden, zou het veiliger kunnen gebeuren. Maar sinds de aankondiging in juni bleef het verdacht stil rond het concept: geen data, geen locatie, geen programma, geen deelnemers. Tot ex-zwemmer James Magnussen zijn vinger opstak. In een podcast bevestigde de Australiër nog eens dat geld een mens kan verleiden tot vreemde kronkels. Met doping wil hij het wereldrecord op de 50 meter vrije slag aanvallen, in ruil voor een bom geld.

Doe het experiment eens en je zal zien dat er geen records zullen worden gebroken met doping. Dan zullen de atleten die het nu overwegen toch twee keer nadenken en zullen ze beter trainen in plaats van zich te doperen. sportjournalist Hans Vandeweghe

"Het zou een interessant experiment kunnen zijn om het toch eens te laten doorgaan met Magnussen. Om dan te zien dat doping niet zo performant is als men denkt", oppert Hans Vandeweghe, journalist en dopingexpert bij De Morgen, in Sporza Daily. "Ik geloof nooit dat Magnussen met zijn PR van 21"52 een seconde van het WR doet. Ik geloof er niets van!" "Zwemmen is natuurlijk wel een pure technische sport en doping kan helpen. Hij kiest ook voor de 50 meter, een soort bodybuildersnummer. Als je aan de overkant geraakt met heel veel kracht, dan kan je heel snel zwemmen." "Maar doe het experiment dus eens en nogmaals: je zal zien dat er geen records zullen worden gebroken met doping. Dan zullen de atleten die het nu overwegen toch twee keer nadenken en zullen ze beter trainen in plaats van zich te doperen."

James Magnussen (32) veroverde medailles op de Spelen van 2012 en 2016.

Transhumanisme

Voor de ervaren sportjournalist komt het fenomeen niet uit het niets. Hij linkt het concept aan "een beweging die al 25 jaar aan de gang is, het transhumanisme". "Men wil de verbeterde versie van de mens ongeremd zijn ding laten doen. En in sport pleiten mensen al een 20-tal jaar om doping zomaar toe te laten." De Enhanced Games zien zichzelf in die context dan als redders van de wetenschappelijke vooruitgang en zetten zich af tegen de antiwetenschap. Vandeweghe: "De extreme stelling van de transhumanisten zegt dat de maakbaarheid van de mens nog veel verder kan gaan. We mogen er geen rem opzetten en we mogen dat medicinaal toelaten." "Als je de uithouding van de mens zal verbeteren, dan maak je hem eigenlijk gezonder. Over 10 of over 50 jaar heb je dan de vraag: waar eindigt het genezen van de mens en waar begint het verbeteren? Ik denk niet dat we daar een antwoord op hebben."

Kwalijke link met sportscholen

Ook Nederlands journalist Thijs Zonneveld heeft zich vastgebeten in het onderwerp. Hij benadrukt hoe het voorlopig weinig waarschijnlijk is dat er daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in het brouwsel van de steenrijke Aron D'Souza. "Ik zie er vooral een marketingstunt in, een soort reclame voor middelen zoals anabole steroïden en testosteron. Ze hebben niet voor niets een kleerkast van een zwemmer als posterboy gekozen voor dit evenement." Zonneveld vindt het vooral kwalijk dat er een link wordt gelegd met sportscholen. "Ze zeggen dat daar van alles en nog wat wordt gebruikt en dat is dus ook exact wat ze aanmoedigen." "Het is enerzijds een publiciteitsstunt, maar je moedigt eigenlijk ook een nieuwe en jonge generatie aan om naar heel extreme spierversterkende middelen zoals anabolen te grijpen."

Terug naar de DDR

Is sneller, beter en sterker dan niet de leuze in topsport? "Neen, daar gaat sport helemaal niet over", countert Zonneveld. "Wij kijken naar top- en profsport omdat wij met z'n allen iets willen voelen. We willen meeleven met een sporter of een ploeg." "Ik denk niet dat er veel mensen zullen meeleven met sporters die tot hun kieuwen vol zitten met doping. Er zullen niet veel sponsors instappen en er zullen niet veel fans kijken."

Met deze instelling ga je terug naar middelen die in de jaren 80 werden gebruikt zoals anabolen. Er overleven nog records uit die tijd. sportjournalist Thijs Zonneveld

Met dopingregels blijft het speelveld in de sport voor iedereen gelijk. Als iedereen vrij dopingproducten kan en mag gebruiken, blijft die stelling overeind. Dat beweren althans de roergangers van de Enhanced Games. Zonneveld gaat niet akkoord: "Dan wint de sporter met de arts die het verst durft te gaan en die het dichtst komt bij het randje waarbij je naar de dood slikt of spuit. Daar is helemaal niet zoveel innovatiefs aan." "Als je nu naar sport kijkt, dan zie je veel innovatie binnen een kader. Dat geeft volgens mij een enorme boost aan allerlei wetenschappen." "Maar met hun instelling ga je terug naar middelen die in de jaren 80 werden gebruikt zoals anabolen. Er overleven nog records uit die tijd." "Het zijn middelen die enorm spierversterkend werken, maar ook middelen waarbij je veel bijwerkingen krijgt zoals hart- en leveraandoeningen." "Je kan dan terugkeren naar de DDR-tijd waar vrouwen hebben beslist om man te worden omdat ze zoveel mannelijke eigenschappen kregen door allerlei anabolen te gebruiken."

