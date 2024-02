Loena Hendrickx valt in de prijzen op schaatsgala met trofee voor mooiste outfit

Loena Hendrickx is in de prijzen gevallen op het ISU-gala. De Europese kampioene werd onderscheiden voor de outfit die ze bij haar vrije kür draagt.

Loena Hendrickx kreeg de trofee voor de beste outfit op het gala van de Internationale Schaatsfederatie in Zürich. Ze kwam zelf nog een keer op het ijs om haar outfit én elegantie te tonen.

Hendrickx heeft het zwarte pakje met haar broer en coach Jorik, en choreograaf Adam Solya ontworpen. "Ik ben gek op die glittertjes. Al maken die steentjes het pakje soms wat zwaar", zei de Europese kampioene bij de uitreiking.

Ze droeg het ook vorige maand bij de Europese titelstrijd in Kaunas. Toen liet ze zich minder positief uit over het kostuum. "We veranderen er steeds wat aan."

Het gala was onderdeel van een serie shows van Art on Ice, waarin Hendrickx een vooraanstaande rol speelt. Tot 17 februari geeft ze een aantal shows in drie verschillende steden in Zwitserland.