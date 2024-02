BEKIJK: Vanthourenhout en Kamp houden al na enkele bochten halt om even te discussiëren

Aan sportief spektakel zeker geen gebrek in de Superprestigecross in Middelkerke, maar dé blikvanger was misschien wel het gekibbel tussen Michael Vanthourenhout en Ryan Kamp in ronde 1. "Ik weet niet wat zijn bedoeling was", vertelde Vanthourenhout achteraf.

De strijd om als eerste het veld in te duiken is altijd hectisch, maar was vandaag nog wat opmerkelijker dan gewoonlijk. Na enkele bochten stonden Ryan Kamp en Michael Vanthourenhout plots stil om even te kibbelen.

"Ik denk dat hij nog met revanchegevoelens zat door de cross in Maldegem. Daar wilde hij mij binnendoor passeren, maar stond ik mijn plaats niet af. Zo verloor hij enkele plaatsen", vertelde een geïrriteerde Vanthourenhout.

"Ik weet niet wat zijn bedoeling was", gaat hij verder. "En die woordenwisseling? Zoiets moet, hé. Niemand wil plekken verliezen in de eerste ronde."

"Maar als Ryan het zo wil spelen, is dat zijn ding. Ik heb nog mijn best gedaan, hij is uiteindelijk 13e geworden. Al denk ik wel dat het mij de overwinning kost."