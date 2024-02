Wout van Aert licht seizoensstart toe: "In de Algarve wil ik laatste stap zetten richting topvorm"

Na zijn stage op Mallorca schuift Wout van Aert door naar het Spaanse vasteland voor zijn eerste competitiekilometers van 2024.

Visma-Lease a Bike gaat zondag in de Clasica Almeria voor een sprint, maar Van Aert geeft zelf aan dat Olav Kooij de aas wordt.

"Het is een ideaal moment om nog eens met Olav samen te koersen. Dat gaan we later in dit jaar in de Giro d’Italia natuurlijk ook nog doen."

"Persoonlijk zie ik de komende wedstrijden vooral als voorbereiding op mijn eerste grote doelen van het jaar. Ik heb natuurlijk al enkele crossen in de benen, waaraan ik een goed gevoel overhield."

"Nu hoop ik dat gevoel ook op de weg vast te houden. Dat zal overigens niet direct afhankelijk zijn van resultaten in Spanje en in de Algarve."