38 jaar, maar nog altijd aalvlug: Mark Cavendish wint voor het eerst sinds zijn crash in de Tour

In juli leek de carrière van Mark Cavendish definitief afgelopen na zijn val in wat toen zijn laatste Tour de France had moeten worden. Maar de Brit raapte zichzelf toch weer op in een poging om het record van Eddy Merckx alsnog te verbeteren. Cavendish is zijn seizoen alvast goed begonnen, met winst in de Ronde van Colombia.

Al 5 keer afgeschreven, maar al 6 keer weer overeind gekrabbeld. Wie dacht dat het 18e profseizoen van Mark Cavendish er écht te veel aan zou zijn, krijgt nu al lik op stuk.



Want de 38-jarige Brit heeft slechts 4 dagen moeten wachten op een eerste seizoenszege. In wat op papier een ritje voor de vluchters had moeten zijn, hadden de sprinters toch het laatste woord.



Cavendish kon in finishplaats Zipaquira rekenen op de ervaring van de 21 dagen oudere Michael Mørkøv, die als vanouds zijn rol als sprintloods perfect vervulde.

Fernando Gaviria, winnaar van de eerste krachtmeting tussen de sprinters in deze Ronde van Colombia, kwam wel nog fel opzetten, maar net iets te laat.



Een hoopvolle zege voor Cavendish, want het is van 2016 geleden dat hij zo vroeg op het seizoen al kon juichen. Zou hij Eddy Merckx dan toch kunnen wegduwen op de troon van zegekoning in de Tour?