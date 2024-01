Strade Bianche gaat voor XL-editie in 2024: 4 gravelstroken en 30 kilometer extra

De gravelklassieker Strade Bianche wordt in 2024 een stukje imposanter. Met een goeie 30 kilometer meer dan de voorbije jaren gaan we voor het eerst - ruimschoots zelfs - over de 200 kilometer. Daarbovenop krijgen we 4 extra gravelstroken, wat het totaal op 15 passages over 'witte wegen' brengt.

De 18e editie van de Strade Bianche bij de mannen loopt nog altijd van Siena naar Siena en is voor de eerste 175 kilometer ook identiek aan die van de voorbije jaren.



Maar de finale is sinds dit jaar hertekend. Na de 11e gravelstrook van Le Tolfe - traditioneel de laatste strook - maken ze nu nog een extra lus met nog 4 extra gravelstroken.



Die brengt de renners via de stroken van Strada del Castagno en Montechiaro opnieuw naar het duo Colle Pinzuto-Le Tolfe, waarna ze toch weer koers zetten richting Siena, voor de steile Via Santa Catarina en de fotogenieke finish op het Piazza del Campo.

De fietscomputertjes zullen aan het einde van de dag voor het eerst meer dan 200 kilometer aangeven. 215 kilometer wordt het nieuwe parcours, 31 kilometer meer dan normaal. Hiermee schuift de Strade weer wat meer op richting de status van een klassieker.

Ook het parcours bij de vrouwen werd voorgesteld. Dat is met 137 kilometer maar 1 kilometer langer dan vorig jaar, maar er zijn wel aanzienlijk meer grindwegen: 12 in plaats van 8, al vinden we het verschil hier in het middenrif van de koers en niet in de finale.

Op 2 maart weten we wie de opvolgers van Tom Pidcock en Demi Vollering worden.