Ronny Deila verbijt teleurstelling na deksel op de neus tegen Kortrijk: "Laatste goal kan echt niet"

Een mokerslag vlak voor affluiten. Club Brugge gaf de zege tegen KV Kortrijk alsnog uit handen. Zo verliest blauw-zwart dure punten in de titelstrijd, net nu het zich opwierp als volwaardige kandidaat. "De manier waarop de laatste goal viel, ben ik nog het meest teleurgesteld over", deelt een teleurgestelde Ronny Deila.

"Dit is een leermoment."

Ofwel een stevige tik voor Club Brugge, dat na een intense wedstrijd drie punten leek bij te schrijven tegen KV Kortrijk. Toch liep het alsnog mis.

"We speelden nochtans goed voetbal, met veel kansen", vertelt Ronny Deila meteen na de wedstrijd. "We moesten de match afmaken toen we de mogelijkheid ertoe hadden, maar dat was eerder in het seizoen ook al een uitdaging."

Vanavond opnieuw, zo bleek. Vooral de manier waarop, vond de T1 teleurstellend. "Over die laatste goal ben ik heel ontgoocheld. Hun actie begon door het centrum van het veld. Dat zou toch echt niet mogen."

"Na de 3-2 denk je: rustig uitspelen", pikt Brandon Mechele in. "Maar we zakken helemaal in en dan valt die bal één keer goed: kassa."