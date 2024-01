BEKIJK - "Zweetpollekes" en hoogtevrees overwonnen: onze reporter Mercedes neemt u mee naar het BK boulder

Bigger and Boulder. In een bomvolle - en verrassend luide - sporthal in Hoboken vond dit weekend het BK boulder plaats. Een korte, maar krachtige muurklimdiscipline die nog relatief onbekend is voor het grote publiek. Om daar verandering in te brengen, stuurden wij onze reporter Mercedes Vandenbroucke op pad. Bekijk de volledige reportage hieronder.