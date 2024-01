Van der Poel en Van Empel zijn blikvangers in ijzersterke Nederlandse selectie voor WK in Tabor

Nederland staat volgend weekend met een dubbele gouden missie aan de start van het WK veldrijden in Tabor. Mathieu van der Poel en Fem van Empel zijn topfavoriet om een jaar langer in de regenboogtrui rond te rijden.

Bondscoach Gerben de Knegt mag zich verkneukelen, want in zowat alle categorieën maakt Nederland kans op medailles, ook bij de beloften en de junioren.

"Ik denk dat we echt met ambitie kunnen afreizen naar Tabor, ik ben hoopvol gestemd", zegt hij.

Bij de mannen is Mathieu van der Poel huizenhoog favoriet om voor de zesde keer de wereldtitel in het veldrijden te veroveren. De titelverdediger zegevierde deze winter in 12 van de 13 crosses waaraan hij deelnam.

"Met Van der Poel hebben we normaal dé favoriet voor de winst in huis, maar een wedstrijd moet eerst nog gereden worden natuurlijk. Met Van der Haar, Ronhaar en Nieuwenhuis kunnen we strijden voor een podiumplaats. In de breedte hebben we bij de mannen er lang niet zo sterk voor gestaan."

Bij de vrouwen reed Fem van Empel dit seizoen al 17 overwinningen bij elkaar. Toch ziet De Knegt haar niet als enige Nederlandse favoriet.

"We hebben met Fem van Empel, Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand vier kandidaten voor de wereldtitel in huis, die allemaal minimaal podiumwaardig zijn", zegt de bondscoach.

"Internationaal zien we wel steeds meer nieuwe namen uit andere landen, maar normaal gezien moeten we ook in deze categorie voor het hoogst haalbare kunnen gaan."

Nederland zal niet deelnemen aan de teamrelay op 2 februari. De Knegt heeft besloten erop te focussen iedereen zo fris mogelijk aan de start te laten verschijnen van de individuele kampioenschappen.