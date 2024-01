OPVALLEND: Fien Germijns verrast oud-olympiër Herman Mignon in De dag van vandaag: "Dat meen je niet!"

In de laatavondkwis De dag van vandaag op Eén valt Fien Germijns elke avond binnen in een huis, waarbij de bewoners kans maken op een mooie geldprijs. Gisteren belde ze aan bij Herman Mignon en zijn vrouw. Mignon is een oud-atleet: de halvefondloper nam deel aan de Olympische Spelen van 1972 en 1976. De 2 zijn nog sportief, zijn vrouw toont hoe ze oefeningen doen op een matje. Bekijk hieronder de video.

Mignon won in 1970 de 3.000m op het EK voor junioren, op de Spelen van 1972 in München eindigde hij 6e in de finale van de 1.500m. "Dat meen je niet!", is Germijns blij verrast met zoveel sportiviteit. "Ik heb gekozen voor de korte afstanden, want dat is snel voorbij", lachte de man.