De Italiaanse Abruzzen worden het decor van het EK wegwielrennen in 2029

Vorig jaar in Nederland, dit najaar in ons land en in 2029 in Italië. De Europese Wielerunie maakte vandaag wereldkundig dat de Abruzzen het decor voor het Europese kampioenschap wegwielrennen in 2029 zullen worden.

De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg zullen in 2029 plaatsvinden in de provincie L'Aquila, in de regio Abruzzen in Italië. Dat heeft de Europese Wielerunie (UEC) maandag bekendgemaakt.

Het EK komt er twintig jaar na de zware aardbeving die de stad L'Aquila op 6 april 2009 trof. Daarbij vielen 309 doden en ruim 1.600 gewonden.

Het EK wielrennen op de weg, dat sinds 2016 openstaat voor eliterenners, wordt dit jaar in ons land georganiseerd, in de provincie Limburg.

In 2025 vindt het EK plaats in Frankrijk, in de regio Auvergne-Rhône-Alpes.