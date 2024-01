Crosscup Hannuit: Nimubona en Jebitok gaan met bloemen lopen

De Keniaanse Edinah Jebitok en de Rwandees Yves Nimubona hebben in Hannuit de CrossCup gewonnen. De veldloop was daar al toe aan zijn 80e editie. Bij de Belgen was er goed nieuws voor Jana Van Lent en Guillaume Grignard. Zij presteerden het best en gaan als leiders naar de laatste CrossCup-manche.

Hannuit draagt het Golden Label van World Athletics en dus zijn er over de taalgrens enorm veel rankingpunten te verdienen. Dat is belangrijk in aanloop naar de Olympische Spelen. Er stonden dan ook veel sterke lopers naar de start.

Bij de vrouwen was de zege voor Jebitok. Zij haalde het met liefst 39 seconden voorsprong op haar landgenote Pamela Kosgei. De Britse Megan Keith was derde. De 22-jarige Jana Van Lent maakte een sterke beurt en was als vijfde ruimschoots beste Belgische. Ze verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement.

De tweede Belgische was Victoria Warpy op een zevende plaats. Daarna volgden Amélie Bihain, Sofie Van Accom en Imana Truyers.

Bij de mannen was Grimard de beste Belg. Dat werd al in de eerste ronde duidelijk. Hij ging er samen met vier Oost-Afrikanen vandoor. Doorheen de wedstrijd zou hij alleen maar verder weg lopen van de andere landgenoten, maar in de strijd om de overwinning kon hij zich uiteindelijk niet mengen.

De Rwandees Yves Nimubona haalde het voor de Eritreeër Merhawi Mebrahtu en de Keniaan Kibet Kandie. Grimard finishte als vijfde en doet een goede zaak met het oog op de Spelen. Hij verstevigt ook zijn leiderstrui.

Isaac Kimeli, die vorige week nog corona opliep, was zesde en tweede Belg. Daarna kwamen Nicolaï Saké, Marco Vanderpoorten en Robbe Camphens.

De vierde en laatste manche van de CrossCup volgt binnen drie weken in Diest.