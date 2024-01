Toumani Camara en de Trail Blazers krijgen in New York een flink pak rammel van de Knicks

Toumani Camara in actie tegen de New York Knicks.

In de NBA heeft Portland zijn zege van zondag tegen de Brooklyn Nets niet kunnen bevestigen. Op bezoek bij de Knicks, die andere club uit New York, werden Toumani Camara en co getrakteerd op een bolwassing. In Los Angeles was de hoofdrol voor een supporter die zichzelf 100.000 dollar rijker shotte.

Portland had afgelopen weekend nog wat vertrouwen getankt met een deugddoende uitzege bij Brooklyn, maar de New York Knicks zijn van een ander allooi. Sinds de komst van OG Anunoby - onlangs overgekomen van Toronto - hebben de Knicks nog niet verloren en daar kon ook Portland vannacht niks aan veranderen. Anunoby was met 23 punten ook de topschutter van de wedstrijd. Bij Portland mocht Toumani Camara 26 minuten opdraven, al kreeg hij die minuten vooral in het 4e quarter, toen het kalf al verdronken was. Onze landgenoot legde in de slotminuut met een driepunter de eindstand vast: 112-84. Camara maakte in totaal 5 punten. Daarnaast was hij ook goed voor 6 rebounds, 2 assists, 2 blocks en 1 steal.

Fan is held van de avond in LA

In Los Angeles hadden de LA Lakers de grootste moeite met Toronto: 132-131. Lakers-forward Anthony Davis was de uitblinker met 41 punten en 11 rebounds, maar dé hoofdrol was toch voor een supporter. De man mocht met een cheque van 100.000 dollar op zak weer naar huis nadat hij vanaf de middenlijn gescoord had.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De 10 hoogtepunten van vannacht:

De uitslagen van dinsdagnacht:

Detroit - Sacramento 110-131

Orlando - Minnesota 92-113

New York - Portland 112-84

Dallas - Memphis 103-120

LA Lakers - Toronto 132-131

De stand in de NBA:

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.