"Een compactere Wereldbeker met 10 of 12 veldritten op een seizoen zou wellicht nog attractiever zijn"

Het veldritseizoen nadert mondjesmaat zijn ontknoping en dan laait de discussie over de kalender onvermijdelijk weer op. Veel waarnemers pleiten voor een compactere Wereldbekerkalender en daar kan ook UCI-topman Peter Van den Abeele zich wel in vinden. "Maar die onderhandelingen moeten we in eerste instantie voeren met rechtenhouder Flanders Classics", klinkt het.