Superprestige-winnaar Eli Iserbyt glundert na podiumplek: "Ik ben in de vorm van mijn leven"

Daags na zijn duel met Wout van Aert eindigde Eli Iserbyt ook in Diegem op het podium. "Ik was verrast dat ik opnieuw goede benen had", lacht de eindwinnaar van de Superprestige.

In de laatste hectometers in Diegem draaide het voor de 2e plek uit op een schouder-aan-schoudergevecht tussen Eli Iserbyt en Tom Pidcock.

"Ik had hem niet meer verwacht", geeft Iserbyt toe. "Hij zat op enkele meters, maar was toch slinks genoeg om me te passeren."

Iserbyt moest uiteindelijk vrede nemen met de 3e plaats. "2e of 3e eindigen, dat maakte me niet veel uit. De eindzege in de Superprestige is binnen, dat is het belangrijkste."

Voor Iserbyt was het al de 3e crossdag op een rij. Gisteren eindigde hij nog 2e in Zolder na een verbeten duel met Wout van Aert.



"Ik was vandaag opnieuw verrast dat ik goede benen had. Ik herstel goed, ik denk dat ik in de vorm van mijn leven ben", glundert hij.