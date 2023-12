Luka Doncic rondt als snelste NBA-speler sinds Michael Jordan kaap van 10.000 punten

Luka Doncic had met honger de kersttafel verlaten, want tegen de Phoenix Suns was de Sloveen goed voor 50 punten. De sterspeler van Dallas rondde zo de kaap van 10.000 punten in de NBA.

In de 128-114-zege van de Mavericks deed Luka Doncic meer dan zijn deel met 50 punten. Al in het eerste kwart ging hij zo voorbij de grens van 10.000 punten in de NBA. De 24-jarige Sloveen had er in totaal 358 wedstrijden voor nodig. Slechts zes spelers in de NBA-geschiedenis slaagden er sneller in: Elgin Baylor, Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson, George Gervin, Michael Jordan en Wilt Chamberlain. Chamberlain is nog steeds de recordhouder met 10.000 punten in 236 duels. Doncic mag zich de snelste speler met die mijlpaal noemen sinds Michael Jordan, die er 303 duels voor nodig had.

