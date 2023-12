WK darts: Mike De Decker moet zijn koffers pakken na nederlaag tegen Let Razma

Mike De Decker kan de feestdagen thuis doorbrengen, want de Belg heeft de 2e ronde van het WK darts niet overleefd. Onze landgenoot verloor donderdag in 4 sets van de Let Madars Razma.

Met Madars Razma kreeg Mike De Decker in de 2e ronde een op papier haalbare kaart tegenover zich. De Let is de nummer 32 van de wereld, de Belg staat 5 plaatsjes lager op de ranking.

Het was Razma die het best van start ging en met een gemiddelde van net boven de 100 vrij overtuigend de 1e set binnenhaalde.

De Decker bleef onder zijn beste niveau, maar ook Razma speelde geen wereldpartij. Onze landgenoot rook zijn kans en greep die ook. Met een 71-finish won hij set 2 en hing hij de bordjes weer gelijk.

Even leek het alsof De Decker vertrokken was voor meer, maar de Belg leek te weinig geloof in eigen kunnen te hebben. Razma zag de twijfel bij De Decker ongetwijfeld ook en hoefde zelf niet eens groots te spelen om de volgende 2 sets te winnen, telkens met 3-2.

Einde verhaal dus voor Mike De Decker op dit WK, die de feestdagen bij de familie kan doorbrengen, wellicht met het gevoel dat er meer had ingezeten.