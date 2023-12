Nederland kiest Mathieu van der Poel boven Max Verstappen, Femke Bol is Sportvrouw van het Jaar

Op het Sportgala in Nederland is Mathieu van der Poel voor de tweede keer in zijn carrière verkozen tot Sportman van het Jaar. Hij haalde het voor Max Verstappen, die de voorbije 2 jaar de trofee kreeg. Bij de vrouwen viel atlete Femke Bol voor het eerst in de prijzen.

De voorbije 2 jaar was Max Verstappen heer en meester op het Nederlandse Sportgala en ook nu weer behoorde de wereldkampioen Formule 1 tot een van de favorieten.



Maar de juryleden - de sporters zelf - konden deze keer niet om Mathieu van der Poel heen. Van der Poel werd in 2023 twee keer wereldkampioen, zowel in het veld als op de weg. Daarnaast won hij met Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix twee monumenten.



Voor Van der Poel is het na 2019 de tweede keer dat hij de Jaap Eden-trofee in ontvangst mag nemen. Voor de winnares bij de vrouwen, Femke Bol, is het de eerste bekroning.



Bol was dit jaar nagenoeg onklopbaar op de 400 meter horden én ze pakte met de estafetteploeg van de 4x400 meter bij de vrouwen ook nog eens WK-goud. Die laatste werd verkozen tot Sportploeg van het Jaar.