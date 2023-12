Quinten Hermans en het WK veldrijden? "Hij moet leveren op de weg", is zijn teamchef duidelijk

Quinten Hermans zaterdag in actie in Herentals.

Niet alleen Mathieu van der Poel is zaterdag aan zijn veldritintermezzo begonnen, ook ploegmaats Quinten Hermans en Gianni Vermeersch hebben hun crossfiets opgediept. Maar zij zullen het (wellicht) niet tot het WK in Tsjechië trekken.

Quinten Hermans duikt een maand het veld in. Zaterdag opende hij met een 9e plaats in Herentals, de komende weken volgen de kerstcrossen en daarna staat hij ook aan de start van het Belgisch kampioenschap in Meulebeke (14 januari). Het WK in Tabor (4 februari) is nog een vraagteken voor Hermans, niet voor zijn teamchef Christoph Roodhooft. "Het WK wordt bijzonder moeilijk voor hem", zei hij zaterdag in Herentals aan onze reporter. "Ik begrijp zijn ambities, maar een WK vraagt een specifieke voorbereiding. En Quinten Hermans zal alle zeilen moeten bijzetten om zijn doelen op de weg te halen, denk ik." (lees voort onder de foto)

Christoph Roodhooft: "Quinten Hermans zal alle zeilen moeten bijzetten om zijn doelen op de weg te halen, denk ik."

Hermans kon dit jaar geen resultaten voorleggen zoals zijn 2e plaats in Luik-Bastenaken-Luik of winst in de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour. Een 3e plaats in de Antwerp Port Epic was zijn enige uitschieter voor zijn nieuwe ploeg Alpecin-Deceuninck. "Mijn broer en ik begrijpen de persoonlijke ambities van onze renners, maar je kan niet alles meepikken. Af en toe moet er ook geleverd worden. En dat verwachten wij van Quinten Hermans op het gepaste moment", is Roodhooft duidelijk.

"En waarom zou Hermans zijn Latijn steken in het WK? Met een Mathieu van der Poel aan de start moet je je dat afvragen, vind ik."

"Vermeersch kan WK niet combineren met de Ronde"

Gianni Vermeersch rijdt een compact crossprogramma. Hij koestert geen ambities voor de kampioenschappen in het veld. "Terecht", vindt Christoph Roodhooft. "Het WK cyclocross past niet in het programma van Gianni Vermeersch."

"Als we hem willen zien knechten voor Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen, is die combinatie niet mogelijk."

Gianni Vermeersch is in Herentals op weg naar de 8e plaats.