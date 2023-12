1 keer (ver) buiten België, verboden kleur en gast die 187 keer aan tafel zat: wat u nog niet wist over 500 keer Extra Time

Een mijlpaal voor Extra Time. De voetbaltalkshow van de VRT neemt vanavond zijn 500e aflevering op. Ter gelegenheid van het jubileum groeven wij in het archief van de show, op zoek naar 20 dingen die je nog niet wist - of al vergeten was - over het programma.

1

Voor elk voetbaldier is Extra Time een vaste afspraak op maandagavond. Slechts één keer in 500 afleveringen week het programma af van zijn vaste uitzenddag. Op 28/12/2021 - de laatste aflevering van Frank Raes als presentator - ging het programma door op dinsdag. "Goedenavond, beste kijkers. Dit is wel degelijk Extra Time, maar voor het eerst in de geschiedenis van de nationale omroep op een dinsdag", stak hij zijn last dance van wal. De reden van de verandering? Niet het afscheidsfeestje van Frank Raes, wel de atypische kalender tijdens het kerstvoetbal in 2021.

2

434 afleveringen eerder kondigde Frank Raes ook de allereerste aflevering van Extra Time aan. Met Filip Joos - toen copresentator - aan zijn zijde verwelkomde hij Daniel Cruz (Beerschot), Adrie Koster (Club Brugge) en het STVV-duo Denis Odoi en Simon Mignolet aan zijn tafel.

Leuk weetje: de jonge Mignolet schoof met een grote glimlach aan aan de tafel, dat weekend (30/07/2009) had hij Axel Witsel tot twee keer toe van een strafschopdoelpunt gehouden.

3

Ook Romelu Lukaku kwam in de loop der jaren met een heldenverhaal aan tafel zitten. Voor de laatste aflevering van het vierde seizoen kwam de recordspits van de Rode Duivels op maandag overgevlogen vanuit Engeland, nog geen dag eerder had hij de afscheidswedstrijd van Sir Alex Ferguson in de war gestuurd met een hattrick. Manchester United gaf toen een 5-2-voorsprong nog uit handen tegen West Bromwich. Lukaku koos toen zichzelf voor het "moment van de week"-rubriekje. Al bleek die keuze onder lichte dwang te zijn van zijn medetafelgast Johan Boskamp. De twee groeiden uit tot de favoriete bromance van het programma. Herinnert u zich bijvoorbeeld nog het moment met het beruchte vrouwenhaar? (Bekijk beide fragmenten)

4

De eerste afleveringen van Extra Time werden opgenomen in studio 1 van Videohouse in Vilvoorde, later verhuisde de talkshow naar de VRT en sinds dit jaar toert de voetbalcaravan langs voetbalkantines in Vlaanderen. Maar één keer vond er ook een aflevering in het buitenland plaats. Frank Raes en co. namen in maart 2015 plaats op het dakterras van het Begin Heritage Center in Jeruzalem, omdat de Rode Duivels de dag erna hun vijfde interland in de voorronde van het EK 2016 moesten afwerken tegen Israël. Het was er zo koud dat Marc Degryse tijdens de opname de jas van Peter Vandembempt moest aandoen.

5

Over Peter Vandenbempt gesproken. De vaste voetbalanalist en -commentator van de VRT maakte de meeste gastoptredens in Extra Time. Hij nam 187 keer plaats aan de tafel. Enkel Marc Degryse (153), Wesley Sonck (144), Gert Verheyen (129), Jan Mulder (111) en Johan Boskamp (108) verschenen ook meer dan 100 keer op het scherm.

6

Er is nog heel wat mooi volk de revue gepasseerd. Naast heel wat jonge Rode Duivels - Kevin De Bruyne zelfs drie keer - verwelkomde Extra Time ook twee bondscoaches aan zijn tafel.



Marc Wilmots kwam vier keer naar de studio van Extra Time, waarvan 1 keer (in 2012) in de hoedanigheid van bondscoach van België. Ook Dick Advocaat was twee keer te gast in Extra Time, maar de laatste keer was een maand voor hij aangesteld zou worden als Belgische T1. Toch zat er nog een bondscoach om de tafel. Die van IJsland, zowaar. Arnar Vidarsson zetelde al 59 keer in Extra Time, ook als actieve bondscoach.

7

Wij herinneren u graag ook nog even aan een iconisch (extrasportief) moment uit het Belgische voetbal. Weet u nog dat Michel Louwagie na het kampioenschap van Gent in 2015 in de Leie is gesprongen? Wel, dat was de schuld van een uit de hand gelopen weddenschap in Extra Time. "Als AA Gent kampioen wordt, spring ik in de Leie", vertelde hij aan de tafel van Frank Raes. En belofte maakt schuld, natuurlijk.

8

Extra Time heeft door de jaren heen heel wat rubriekjes gehad. Zo deelde Chris Van den Abeele in de beginjaren steeds de Swakiri uit. Een trofee voor de pechvogel van de week. Wist u al dat de naam Swakiri werd gebaseerd op de naam van de voormalige bondsvoorzitter François De Keersmaecker. Zijn eeuwige glimlach werd ook als model voor het ontwerp van de trofee gebruikt. Zelf heeft hij het beeldje ook een keer mogen ontvangen.

9

Guido Brepoels was een van de (on)gelukkigen die de Swakiri mochten ontvangen, toen hij 0 op 21 boekte met STVV. Maar de trainer begon de trofee te gebruiken als geluksbrenger. Brepoels nam het beeldje de volgende wedstrijd mee op de bank en pakte meteen een punt tegen Cercle. Een week later won STVV zelfs tegen Standard. Toen de Limburgers in die wedstrijd scoorden, wezen ze collectief naar het beeldje op de bank. Het verhaal gaat ook dat Brepoels na die wedstrijd binnenkwam en het beeldje onder de massagetafel zette met de woorden: "Die hebben we niet meer nodig, zie". Niet iedereen was trouwens even opgezet met de prijs voor pechvogel van de week. De Swakiri werd ook meerdere malen geweigerd, onder meer door Luciano D'Onofrio en Dennis van Wijk.



10

Een andere fan favorite was de Espinoza-competitie. Beter bekend als "latje-trap", waarbij deelnemers zo snel mogelijk 5 keer de dwarsligger moesten raken.



Het fragment dat bij velen is blijven hangen, is natuurlijk kampioen Glenn Verbauwhede die uitgedaagd en ook verslagen werd door de 75-jarige Eric Lambert. Wat u waarschijnlijk nog niet wist: de regie heeft ooit moeten knippen in een poging, omdat die te lang duurde. Door opspelende zenuwen en een flinke dosis pech deed Lokeren-aanvaller Alfred Finnbogason er te lang over.

11

De naam Extra Time klinkt als een klok in het Belgische televisie- en voetballandschap. Om de bestaansgeschiedenis van de naam te vatten moeten we terug naar de jaren 80. Toen had de openbare omroep al een sportprogramma dat Extra Time heette. De show werd ook al gepresenteerd door Frank Raes en ging over meer dan alleen voetbal. U kunt zelfs de begin-jingle in onderstaand fragment herkennen. Ook die werd overgenomen voor de rebranding van Extra Time als voetbaltalkshow.

12

Een seizoen lang droeg niemand groen. Toen Aster Nzeyimana in 2022 Frank Raes verving als presentator van het programma verhuisde de voetbaltalkshow ook naar een nieuwe studio. De productie koos toen om een decor achterwege te laten en voor een volledige green key te gaan als achtergrond. Met als gevolg dat de gasten op voorhand steeds te horen kregen dat ze absoluut geen groen mochten dragen. Omdat ze anders letterlijk opgingen in de achtergrond.

13

Nog wat inside informatie over die nieuwe studio. Het krukje van Ben Crabbé bij Blokken is een urban legend, maar presentator Aster Nzeyimana had in de "groene bokaal" een eigen variant. De presentator moest tijdens de opnames altijd op een dik kussen zitten. Niet omdat hij te klein zou zijn, wel omdat hij anders te veel voorovergebogen aan de tafel zat.

14

Extra Time is in zijn geschiedenis ook een keer doorgegaan met een livestream op de website van Sporza.be. De beruchte Extra Extra Time met kersvers Anderlecht-voorzitter Marc Coucke als gast in februari 2018 was een marathonaflevering van 1 uur, 33 minuten en 50 seconden. Wegens tijdgebrek en een teveel aan gespreksstof moest de uitzending na een dik uur uitwijken naar de onlinekanalen.

15

Tijdens de coronaperiode en de bijkomende lockdown moest de productie nog eens creatief zijn om de uitzendingen door te laten gaan. Zo knutselde Extra Time twee corona-afleveringen - over het faillissement van Lokeren en de verandering van het competitieformat - in elkaar. Alle gasten belden toen van thuis uit in.

Zo zag Extra Time er in de coronaperiode uit.

16

Extra Time heeft in 500 afleveringen tijd heel wat gedaanteverwisselingen ondergaan. Andere presentatoren, redacteuren, gasten... Maar twee mensen zijn er sinds dag 1 bij. Filip Joos is het gezicht van Extra Time, die - op enkele afleveringen na - in elke uitzending van Extra Time aanwezig was. Maar ook achter de schermen is er nog iemand die een hand heeft in alle seizoenen van de Belgische voetbaltalkshow. Eindredacteur Pieter Boone stond mee aan de wieg in 2009 en zet ook vanavond nog de lijnen uit.

17

Toen we hem vroegen over het gastoptreden waarop de redactie van Extra Time het meest trots is, kwam de naam van Carlos Alberto naar boven. Boone en co. konden de Braziliaanse wereldkampioen strikken door een bevriende sportjournalist Samindra Kunti, die heel wat contacten heeft in het Braziliaanse voetbal. In het toenmalige rubriekje "Na de beep" wilde Alberto graag nog eens de beelden van zijn gewonnen WK-finale in 1970 - waar hij het laatste doelpunt op assist van Pelé maakte - herbekijken.

18

Toch was die uitzending met Alberto niet de best bekeken aflevering. Die eer viel te beurt aan de aflevering met Beerschot-voorzitter Patrick Vanoppen op 10/12/2012. Toen keken er 446.724 mensen. De aflevering met het beste marktaandeel vond enkele jaren later pas plaats. Op 26/02/2018 zorgden Marc Coucke en co. met 22,7% - goed voor 369.004 kijkers - voor het record. Dat was die Extra Extra Time van hierboven.

19

Tijd om ook een misvatting uit de wereld te helpen. Hoewel er nog nooit drastisch geknipt is in het programma, is de uitzending van Extra Time niet 100 procent live. De effectieve opname van Extra Time loopt gemiddeld een 20 tot 30 minuten voor op de uitzending op antenne, de voornaamste reden is de ondertiteling.

20