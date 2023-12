Topcoach Ulla Koch heeft geduld met Nina Derwael: "Ik tref een goed team aan, maar niet in zijn beste vorm"

"Ik wil ze via Wereldbekers en het EK aan de olympische tickets helpen. Als ze in goede conditie zijn en hun topniveau halen, maken we een goede kans", weet Koch.

Koch trof in Gent "schitterende trainingsfaciliteiten" aan. "En een goed team, maar niet in zijn beste vorm."

"Ik wilde eerst van de turnsters zelf horen of we hen konden helpen. "Ja", zeiden ze in koor. Ze hadden nood aan ervaring en geloofden dat ik die hen kon bijbrengen. Na enkele dagen hebben we beslist om op het aanbod in te gaan."

Ulla Koch (68) is uit pensioen teruggekeerd om de Belgische gymnastes uit de nood te helpen. "Ik heb ze op het WK in Antwerpen aan het werk gezien waar ze hun doelstellingen niet konden bereiken", vertelt ze.

"Geduldig zijn met Nina Derwael"

"Ze is op de goede weg, maar we moeten geduldig zijn", vertelt Ulla Koch. "Ik heb gehoord dat ze er ook nog in 2028 wil bij zijn op de Olympische Spelen. Daarom moeten we het stap per stap aanpakken."

"Mentale gezondheid is even belangrijk als fysieke"

Ulla Koch is niet alleen een ervaren trainster, maar ook een mental coach. "Zo'n 10 jaar geleden besefte ik dat ik nog iets miste als trainster. Toen ben ik me gaan verdiepen in mental coaching", vertelt ze.



"Ik weet dus dat gymnastes met een goede mindset op de mat moeten staan. Hopelijk kan ik hen daarmee helpen."



"Want je mentale gezondheid is even belangrijk als je fysieke conditie", weet Koch. "Zonder een goeie mindset bereik je niks."



"De turnsters mogen met mij over alles komen praten. Over hun zorgen, maar even goed over hun vreugde."



Niet dat Koch de turnsters met zijden handschoenen zal aanpakken. "Je moet je limieten opzoeken in de trainingshal, anders kan je niet op topniveau presteren. Je moet je fysiek en mentaal voorbereiden."



"We praten wel over de limieten. Ze moeten aangeven wanneer het te ver gaat. Belangrijk is dat we erover praten met z'n allen", vindt Koch.