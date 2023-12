Nieuw triumviraat aan top Charleroi: Amerikaanse zakenman David Helmer voorgesteld als investeerder

De clubleiding wou niet prijsgeven hoeveel de Amerikaanse zakenman precies zal investeren of welk percentage van de aandelen hij nu in handen heeft. "Wij drieën, Fabien Debecq, David Helmer en ikzelf, bezitten nu 95 procent van de aandelen van de club", legde gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat uit.



De investering van de Amerikaanse zakenman zou wel degelijk gaan om een aandeleninkoop en een kapitaalverhoging. Op dit tweede niveau "zal de club toegang hebben tot 6 miljoen euro aan nieuw kapitaal", zei Bayat.

David Helmer vergaarde een fortuin met een bedrijf dat laboratoriumapparatuur levert. Momenteel is hij ook de grote man bij Catalytik Group, een investeringsgroep die actief is in de sportsector en binnenkort ook eigenaar zou moeten worden van een club uit de eerste divisie in Rwanda.