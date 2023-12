Val di Sole wordt met "sneeuwkanon" en "specialisten" klaargemaakt voor cross: "Het is hier altijd wat improviseren"

Voor al wie nog zou twijfelen: ja, we krijgen zondag een sneeuwcross in Val di Sole.



Zo bevestigde Chris Mannaerts, die voor organisator Flanders Classics de bouw van het parcours in de gaten houdt: "Er was nog even twijfel toen er vorige vrijdag veel regen was gevallen en alle sneeuw plots weg was, maar zaterdag werden we - met een dik pak sneeuw - alweer geholpen door de weergoden."



En volgens de weersvoorspellingen zal die laag van "een twintigtal centimeter" ook mooi blijven liggen tot zondag.

"Het weer blijft hier constant", legt Mannaerts uit. "Er zal niet veel sneeuw meer bijkomen, maar de gevallen sneeuw zal ook zeker niet meer smelten. We lijken de perfecte week uitgekozen te hebben."

Esthetisch zal de witte cross weer mooi ogen op beeld, maar ook sportief zal het sneeuwtapijt zijn gevolgen hebben. "Maar de renners hoeven niet te vrezen voor een schaatsbaan, ze treffen normaal goede paksneeuw aan."