Met Spanje als beloofde land: veldrijders vluchten massaal uit België om zich klaar te stomen voor kerstperiode

De kerstperiode komt eraan voor de crossers. Dat is het zwaartepunt op de kalender, het speerpunt voor vele veldrijders. Om die weken optimaal aan te vatten, slaan veel renners en rensters komend wedstrijdweekend over om de batterijen in het buitenland - met Spanje als massaal toevluchtsoord - op te laden. Een overzicht van de plannen per team.

Met 17 crossen in 8 weken kende het veldrijden opnieuw een vliegende start. Maar traditiegetrouw moeten de meest spraakmakende weken nog komen: de kerstperiode. Om die fris en monter aan te kunnen vatten, kiezen vele renners en rensters eerst nog voor een druk op de pauzeknop. Thibau Nys doet het uit noodzaak, heel wat anderen om te anticiperen op hun doelen in december. Dit weekend staan er nochtans twee crossen op de kalender, die in Essen (Exact) en de Wereldbeker in Val di Sole, maar die worden bij vele ploegen (deels) geslachtofferd voor een ministage naar het beloofde land, Spanje. Onder de foto hebben we de exodus in kaart gebracht.

Het instagramverhaal van Nys na dit weekend was veelzeggend.

Baloise-Trek Lions

Aan de start in Val di Sole: Joris Nieuwenhuis en Fleur Moors. "Vandaag voelde ik dat de batterij volledig leeg was", vertelde Thibau Nys na zijn anonieme 19e plaats zondag in de Wereldbeker van Flamanville. "Tijd om de stekker er even uit te trekken", reageerde ook zijn trainer Paul Van Den Bosch.

Zo vertrok Nys gisteren al naar naar de zon van het Spaanse Calpe en zal hij over een paar dagen aansluiten bij het trainingskamp van wegploeg Lidl-Trek, dat ook in die regio plaatsvindt.

Een exacte datum voor de comeback van Thibau Nys is er nog niet. Baloise-Trek Lions

"Daarna keert hij pas terug naar het veld, maar een exacte datum kunnen we nog niet op zijn comeback plakken", klonk het bij zijn team, dat ook de plannen van de rest van de ploeg uit de doeken deed.



Zo zullen ook Lucinda Brand en Shirin van Anrooij aanwezig zijn op de stage van Lidl-Trek en zij keren respectievelijk terug voor Herentals/Namen (16 en 17 december) en Antwerpen (23 december).

Lars van der Haar en Pim Ronhaar springen op hun beurt vandaag op het vliegtuig naar Mallorca en slaan dit crossweekend over, om pas terug te keren voor Herentals en Namen.

Wie dit weekend wel in actie zal komen voor de Baloise-Trek Lions, is Joris Nieuwenhuis. De man-in-vorm vertoefde vorige week al in Spanje, maakte dit weekend zijn rentree in Boom en gaat volgens de ploeg nu non-stop door tot het einde van het veldritseizoen. Naast Nieuwenhuis trekt ook Fleur Moors naar Val di Sole.

Pauwels Sauzen-Bingoal

Aan de start in Val di Sole: Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Ryan Kamp De mannen van Pauwels Sauzen - Bingoal zullen dit weekend wel goed vertegenwoordigd zijn in Italië voor de Wereldbekermanche. Volgens de ploeg tekenen Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Ryan Kamp alle drie present in Val di Sole. Die eerste twee trekken na dit weekend naar het Spaanse Benissa voor hun stage, maar halverwege vliegen ze wel terug om de crossen van Herentals en Namen toch mee te nemen.

Bij de vrouwen zijn Denise Betsema en Leonie Bentveld wél al naar Spanje vertrokken. Zij hebben geen retourticketje naar Val di Sole geboekt.

Kan Iserbyt zijn 'winning streak' voortzetten?

Alpecin-Deceuninck, Crelan-Corendon en Cyclocross Reds

Aan de start in Val di Sole: Niels Vandeputte, Ceylin Alvarado, Laurens Sweeck en Toon Vandebosch Ook de ploegen van de gebroeders Roodhooft trekken deze week massaal naar Spanje. Niels Vandeputte en Ceylin Alvarado van Alpecin-Deceuninck, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Sanne Cant, Marion Norbert Riberolle en Inge van der Heijden van Crelan-Corendon, en Cameron Mason, Annemarie Worst en Aniek van Alphen van Cyclocross Reds zijn allemaal naar het Spaanse Benicassim vertrokken voor een tussentijdse stage. Riberolle en Van Alphen keren wel terug om de cross in Essen af te werken. En ook in Val di Sole komt er een kwartet aan de start: Alvarado, Vandeputte, Sweeck en Vandebosch.

Circus-Reuz-Technord

Aan de start in Val di Sole: Kevin Kuhn, Thijs Aerts.



De speerpunten van de ploeg van Bart Wellens hebben elk hun eigen aanpak om zich voor de kerstperiode klaar te stomen. Zo is Gerben Kuypers maandag op stage vertrokken naar Alicante. "Net op tijd, want hij was toch al een tiental dagen aan het sukkelen met ziektekiemen", klonk het bij zijn team. Zijn ploegmakker Kevin Kuhn vertoeft momenteel in zijn thuishaven in Zwitserland, maar zal dit weekend wel afreizen naar Italië.

Jumbo-Visma

Aan de start in Val di Sole: /



Jumbo-Visma zal dit weekend niet gerepresenteerd worden op de wereldbekercross in Val di Sole. Ook kopvrouw Fem van Empel knijpt er een weekje tussenuit om op stage te gaan.