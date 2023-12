Wout van Aert bekent kleur en geeft aftrap op Antwerp: "Maar stel niet te moeilijke voetbalvragen"

Publieke figuren zoals Wout van Aert hebben nog maar weinig geheimen, maar zijn favoriete voetbalploeg was er wel eentje van.

Tot vandaag.

Het wielerfenomeen gaf zaterdagavond de aftrap van het competitieduel tussen Antwerp en OH Leuven. Geen toeval, want Van Aert is minderheidsaandeelhouder van Heylen Vastgoed - een trouwe sponsor van The Great Old.

"Of ik supporter ben van Antwerp? Toch een beetje", grijnsde de renner.

"We zijn natuurlijk betrokken als sponsor. En ik heb hier een supermooi truitje gekregen met mijn naam op."

Wout vastgoed prijkte op de achterkant van het shirt. Net als het nummer 1.