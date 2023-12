Antwerp knoopt aan met winst tegen OHL, dat met 0 op 15 achterblijft

Ejuke krijgt 1e basisplaats

Na 6 invalbeurten, 2 in augustus, 1 in september, 1 in oktober en 2 in november mag Chidera Ejuke voor het eerst in de basis starten bij de kampioen.



De 25-jarige Nigeriaanse linksbuiten speelde vorige week de 2e helft mee op STVV en zorgde in de laatste 10 minuten voor de 1-1-eindstand. Hij wiste de thuisgoal van Steuckers voor de rust uit.



Voorts zien we dat Keita opnieuw niet fit genoeg is om aan de partij te beginnen, hij zit op de bank.