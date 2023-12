De Grote 3 of 1? Pieterse en Van Anrooij dagen Van Empel uit in Boom: "Fem is niet af te stoppen"

Veldritfans mogen zich in de handen wrijven, want in Boom staan Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij voor de tweede keer dit seizoen tegenover elkaar. Ook veldritcoryfee Paul Herygers kijkt er reikhalzend naar uit, al durft hij de winnares al te voorspellen. "Fem van Empel kan alleen door zichzelf worden geklopt."

De temperaturen duiken onder het vriespunt en dan bereiken de veldritduels hun kookpunt. Bij de mannen is het nog even wachten op de intrede van Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock, maar bij de vrouwen staan de kleppers dit weekend wel al tegenover elkaar in Boom. Na een broodnodige pauze maakt Shirin van Anrooij haar terugkeer in de Superprestige, meteen voor een confrontatie met Fem van Empel en Puck Pieterse. Het is de eerste keer sinds de Wereldbeker in Waterloo half oktober dat de Nederlandse toppers weer samen aan de start staan. Hoe draait het uit? Veldritcommentator Paul Herygers stelt een hiërarchie op en kijkt ook naar de andere uitdagers: Ceylin Alvarado en Lucinda Brand.

1. Fem van Empel

Bij de mannen gaat het steevast over de Grote 3 én ook bij de vrouwen werd de term al gebruikt. Maar moeten we na 8 op 8 voor Fem van Empel niet eerder spreken over de Grote 1? De wereldkampioene was in elke cross al ongenaakbaar. Ook na een trainingsstage van drie weken in Spanje toonde Van Empel in Kortrijk nog eens haar overmacht. "Er zit een dominant jaar aan te komen", voorspelt Herygers. "Fem valt niet af te stoppen." "Ze heeft geen zwakke punten meer. Dat was al duidelijk vanaf de eerste trap die ze gaf in het begin van het seizoen in Beringen. Een gevaarlijke afdaling, waar ze vroeger nog eens faalde, nam ze nu zes keer perfect." "Van Empel kan alleen door zichzelf worden geklopt. Ze legt zichzelf zo veel druk op en dan hoor je soms wat vibratie in haar stem. Ze hoeft evenwel voor niets nerveus te worden, ze kan alle omlopen aan."

2. Puck Pieterse

Puck Pieterse was vorig seizoen nog de veelvraat met 9 overwinningen, maar intussen heeft ze ook haar andere liefde ontdekt: mountainbiken. Hoe snel vindt ze met de Europese titel én de eindzege in de Wereldbeker op zak haar crossbenen terug? "Ze heeft van het mountainbiken geproefd en dat is duidelijk meegevallen", zegt Herygers. "Ik denk niet dat ze van plan is om daar verandering in te brengen. Ook voor de broers Roodhooft is het ideaal, want het is de discipline waar ook Mathieu van der Poel gek van is. Pieterse is goed op weg om die discipline naar haar hand te zetten." "In het veld zal ze nu haar momenten moeten afwachten. Op een zeer verraderlijke omloop, waar haar mountainbike-kwaliteiten naar boven kunnen komen, kan ze duelleren met Van Empel. In een normale cross zal het toch Van Empel zijn", voorspelt Herygers. "En dan is het nog de vraag hoelang Pieterse het nog zal doen. Op een bepaald moment zal ze ook eens willen oogsten op de weg."

3. Shirin van Anrooij

Shirin van Anrooij werd nog 3e in Beringen, maar in Waterloo moest ze ziek opgeven. Het was duidelijk: een pauze na een lang wegseizoen drong zich op. Zaterdag maakt de Nederlandse haar terugkeer in het veld in Boom. "Na een geweldig seizoen mag ze er stilletjes inkomen", stelt Herygers. "Niets hoeft. Ze moet er zeker nog niet meteen staan. Van Anrooij is ook heel nuchter. Ze weet perfect wat ze wil en wat ze kan." "Net als Pieterse heeft ze geproefd van een andere liefde: het wegwielrennen. Als ik haar op een wegfiets zie zitten, dan denk ik dat ze daarvoor is gemaakt. Haar toekomst ligt op de weg." "Ze zal de crosswereld niet inpalmen, denk ik. Er zullen er 1 of 2 een tikkeltje beter zijn dit seizoen."

4. Ceylin del Carmen Alvarado

Geen Fem van Empel aan de start? Dan greep Ceylin del Carmen Alvarado wel haar kans. Ze boekte 4 overwinningen op een rij, maar moet door ziekte passen voor de cross in Boom. Kan ze later het triumviraat verstoren? "Ik hoop het voor haar", zegt Herygers. "Ze heeft al inzet en emoties getoond en ze heeft ervoor gewerkt. Ze gelooft in haar kunnen, dat is al een sterke basis." "Als ik eerlijk ben, zal ze er toch nog een procentje bij moeten doen. En dan druk ik me nog zacht uit. Het kan ook 2,5 procent zijn." "Als dat lukt, zal ze in de buurt komen. Maar er is nog een kloofje. Ze heeft Van Empel nog geen enkele keer geklopt dit seizoen. Ze kon wel al een paar keer 3 rondes mee, maar nooit de volle 6." "Misschien komt ze haar crossen nog tegen. Ze loopt momenteel heel goed, dat lijkt haar niet moe te kunnen maken. Een loopcross vind je evenwel nog zelden: zand, daar moet je tegenwoordig doorrijden."

5. Lucinda Brand

In Boom is ze er ook niet bij - de Wereldbeker in Flamanville krijgt de voorkeur - maar ook Lucinda Brand mag een woordje meepraten aan de veldrittop. In haar vijfde cross van het seizoen schoot de Nederlandse raak in Dublin. De wereldkampioene van 2021 rondde zo knap een comeback af na een schouderblessure. "Op karakter krijgt Brand een dikke 10 op 10", aldus Herygers. "Op die manier terugkomen verdient de hoogste score." "Ze heeft gedaan wat ze moest doen: winnen waar de anderen er niet waren. En bij haar 5 crossen stond ze 5 keer op het podium." "Of ze Van Empel kan kloppen? Ik zeg hetzelfde als bij Alvarado. Ze moet nog wat groeien, want die 21-jarige snotneus - met alle respect - legt heel hoge eisen op. Maar ze moet erin blijven geloven."

kalender superprestige veldrijden datum cross winnaar winnares 22/10 Overijse Iserbyt Van Empel 28/10 Ruddervoorde Iserbyt Alvarado 11/11 Niel Iserbyt Alvarado 18/11 Merksplas Nieuwenhuis Alvarado 02/12 Boom 27/12 Heusden-Zolder 28/12 Diegem 10/02 Middelkerke