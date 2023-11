Duurde de WB-cross in Dublin te lang bij de vrouwen en te kort bij de mannen? Dit zeggen de UCI-regels

Twee weken geleden was de kloof in Dendermonde zelfs bijna niet met het vergrootglas te zien.

Gespreksonderwerp gisteren in Dublin: Lucinda Brand , winnares bij de vrouwen, had bijna even lang moeten baggeren in de Ierse modder als Pim Ronhaar , winnaar bij de mannen.

En volgens de UCI is dat reglement gisteren in Dublin correct geïnterpreteerd.

UCI-commissaris beslist na 2 ronden

Bij een snelle cross - denk aan het seizoensbegin of aan een bevroren omloop - zie je vaak de allersnelste ronde in de staart van een cross.

Lucinda Brand was gisteren de sterkste in Ierland.

Klopte de rekensom in Dublin?

Laten we nog even de proef op de som nemen. Lucinda Brand won in Dublin na 6 rondes in 54'59".

In Ierland reden de vrouwen junioren apart, waardoor bij Brand en co de regel van 50 minuten van kracht was.

De gemiddelde rondetijd lag net iets boven 9 minuten. Met 5 in plaats van 6 ronden op de teller zouden Brand en haar collega's dichter bij 50 minuten aangeleund hebben, maar het surplus van een extra rondje is vrij verwaarloosbaar.

Pim Ronhaar klokte na 7 ronden af in 57'17", goed voor een gemiddelde van ruim 8 minuten per lap. Met een cross van 8 ronden zouden Ronhaar en co verder van de richttijd van 1 uur geëindigd zijn.