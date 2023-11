Ajax stelt met Marijn Beuker nieuwe directeur voetbal aan: "De club weer naar de top krijgen"

Arnhemmer Beuker is een oude bekende van Louis van Gaal, de adviseur van de club uit Amsterdam die van mening is dat de jeugdopleiding van AZ de laatste jaren die van Ajax voorbij is gestreefd.

"Ajax is een fantastische voetbalclub met een rijke geschiedenis en een enorm potentieel voor de toekomst", zegt Beuker in een persbericht van Ajax. "Ik kijk ernaar uit om binnenkort aan de slag te gaan en om deel uit te maken van een team, met als gezamenlijk doel Ajax weer aan de top te krijgen."

Ajax was op zoek naar een directeur voetbalzaken sinds het ontslag van Sven Mislintat, naar wie nog een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling bij transfers loopt.

Ajax meldt dat de functie van 'Director of Football' een nieuwe titulaire directiepositie is die valt onder de algemeen directeur, een functie die vanaf maart door Alex Kroes wordt bekleed. Ajax verdeelt de taken van de oude directeur voetbalzaken over twee functies.

"Naast Marijn gaat de club nog iemand aannemen die met name verantwoordelijk wordt voor transferzaken en voor het managen van de technische staf, van zowel Jong Ajax als Ajax 1", legt interim-directeur Jan van Halst uit.

"Wij zijn blij dat Marijn snel kan starten en hebben er veel vertrouwen in dat hij een positieve bijdrage gaat leveren aan de club."