Portland staat op tegen Indiana, LeBron James krijgt oplawaai, maar speelt wel meeste NBA-minuten ooit

In de kraker tussen Philadelphia en de LA Lakers kraakten de bezoekers in hun voegen: 138-94. MVP van vorig seizoen Joel Embiid maakte een triple double - nog maar de 6e uit zijn carrière - met 30 punten, 11 rebounds en 11 assists. Aan zijn zijde wierp Tyrese Maxey 31 punten binnen.



Aan de overzijde legden LeBron James (18 ptn, 5 ass) en Anthony Davis (17 ptn, 11 rbs) bescheiden cijfers voor. De kloof van 44 punten is de zwaarste nederlaag in de carrière van King James, die nu al 20 seizoenen duurt.



Al is er één statistiek waarop LeBron James bijzonder trots is: sinds afgelopen nacht staat hij helemaal bovenaan de lijst van meest gespeelde NBA-minuten in reguliere en play-offwedstrijden.

Hij passeerde in het eerste quarter recordhouder Kareem Abdul-Jabbar, die 66.297 minuten volmaakte.



Vorig seizoen ging James de even legendarische Abdul-Jabbar voorbij als topschutter aller tijden in de NBA. James was de eerste speler die de 39.000 punten haalde.