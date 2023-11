Anderlecht huurt Japanse centrumspits van 18 jaar: "Goto begint bij Futures"

De 18-jarige Goto maakte in juli 2022 zijn debuut in het eerste elftal van Jubilo Iwata. Sinds begin dit jaar hoort de Japanse jeugdinternational tot de A-kern van de Japanse club, die na een seizoen in de tweede klasse weer promoveerde naar de hoogste afdeling.



In 33 competitiewedstrijden in de J2 League liet Goto 7 goals en 1 assist optekenen.



Fredberg legt uit waarom Anderlecht de Aziatische jongeling haalt: "Keisuke is een jonge aanvaller met een uniek profiel: groot, technisch sterk en doelgericht."



"Hij stond al even op onze radar, dus we zijn erg blij dat we hem hebben kunnen overtuigen van ons project."



"Keisuke zal eerst de kans krijgen om zich bij de RSCA Futures te tonen en zich zo in onze club te integreren."