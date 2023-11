Philippe Clement kan pas diep in de extra tijd eerste nederlaag bij Rangers afwenden

In de jaren 80 won Aberdeen onder leiding van Alex Ferguson de Europese Beker voor Bekerwinnaars. In die periode was het ook de luis in de pels in van de Schotse topclubs Celtic en Rangers.



Maar die glorieperiode ligt al een tijdje in het verleden. Dit seizoen knokt Aberdeen tegen de degradatie. Op papier dus geen al te lastige opdracht voor het Rangers van Philippe Clement.



Wel geen Belgen aan de aftrap: Nicolas Raskin is geblesseerd en Nigeriaanse Belg Cyriel Dessers begon op de bank.



Daar zou hij ondanks de snelle 1-0-achterstand (een goal van de Noord-Macedoniër Miovski) blijven zitten.

De eerste nederlaag leek onafwendbaar, tot de Rangers in de 94e minuut een strafschop kregen, vakkundig omgezet door talisman Tavernier.



Een bitterzoet punt voor de Rangers, die wellicht gehoopt hadden de kloof op leider Celtic te kunnen dichten. De aartsrivaal speelde gisteren gelijk tegen Motherwell.