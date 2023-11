Belgische beloften houden kansen op EK gaaf met gelijkspel tegen grootmacht Spanje

De jonge veulens van bondscoach Gill Swerts waren afgelopen vrijdag door Schotland enigszins uit EK-koers geslagen. Tegen Spanje konden ze bewijzen dat dit een accident de parcours was.



Spanje is bij de jeugdelftallen al decennialang een referentie. Afgelopen zomer speelden de Spanjaarden nog de finale van het EK voor beloften, die ze weliswaar verloren tegen Engeland.



Doelman Vandevoordt kreeg dan ook behoorlijk wat werk, al gaven de jonge Duivels toch ook regelmatig weerwerk. Fofana scoorde bijna na een weergaloze dribbel.



In de 2e helft loerde een stunt even om de hoek, toen Siquet gretig ging liggen na een duwtje in de 16 en Arne Engels met een rustig rollertje de penalty omzette.



De vreugde was van korte duur want Samu Omorodion, pas ingevallen, maakte snel gelijk. Maarten Vandevoordt mag van geluk spreken dat de camera's net waren uitgevallen bij dat doelpunt, want de Genk-goalie zag er niet al te best uit.



Beide landen kregen nog kansen, waaronder zelfs een heel goeie voor de Belgen, maar met een gelijkspel mag bondscoach Swerts tevreden zijn, zeker omdat concurrent Schotland bleef steken op een gelijkspel in Hongarije.