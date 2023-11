Weergoden gooien roet in het eten: geen Wereldbeker afdaling in Zermatt-Cervinia door felle rukwinden

Net zoals vorig jaar zal er op de piste van Matterhorn, met start in Zwitserland en aankomst in Italië, geen Wereldbeker alpineskiën te bewonderen zijn.



Terwijl vorig jaar het gebrek aan sneeuw voor een afgelasting zorgde, zijn het nu de hevige windstoten die als pretbederver fungeren.



"Vanwege de sterke windstoten hebben de jury en de organisatie besloten om de afdaling van vandaag te annuleren", liet de FIS vanochtend weten.



Opnieuw een stevige domper voor de organisatie, die ook de afdaling bij de mannen van vorig weekend door de neus zag geboord worden.



Sinds zijn introductie begin 2022 wacht Zermatt-Cervinia nu dus nog steeds op zijn eerste Wereldbekermanche afdaling.



De Wereldbeker bij de vrouwen gaat volgende week verder met een reuzenslalom en slalom in het Amerikaanse Killington.