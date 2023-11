Hardstyle-remix van Donald Muylle, "gekidnapte" kok en halve liter Fanta: de tijdrit-voorbereiding van Remco Evenepoel

In het zog van Remco Evenepoel. De Belgische wereldkampioen tijdrijden neemt u in een nieuwe Youtube-video mee in zijn voorbereiding van de Chrono des Nations, de laatste tijdrit van het seizoen. Zo is te zien waarom hij zijn rug vooraf vol tape plakt en hij nog steeds "zijn pistoletjes" en een halve liter Fanta nodig heeft voor een opdracht tegen de klok.