Troyes is nieuwkomer in Wereldbeker veldrijden: "De cross leeft weer in Frankrijk"

Troyes promoveert van het Franse beker naar de Wereldbeker. "Vorig jaar won Gerben Kuypers onze veldrit op hetzelfde parcours", opent Philippon meteen met een plezant Belgisch weetje.



"Het is een omloop van bijna 3 km die tamelijk goed bolt, wellicht een van de best bollende op het circuit. Er is maar weinig hoogteverschil, je kan het dus een vlakke cross noemen. Het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld iets als Namen."



"Maar we hebben ook enkele technische elementen ingebouwd met een loopbrug, een trap en balkjes om het wat moeilijker te maken."



"De ondergrond is bijna 100 procent gras, bij de start en de aankomst ligt er wel wat asfalt."



"Sinds 4 à 5 jaar trekt de cross in Frankrijk weer aan, dankzij Steve Chainel"

Begin deze maand was er ook al het EK in Pontchâteau. De cross leeft in Frankrijk, zegt de Franse organisator: "Sinds 4 à 5 jaar trekt de discipline opnieuw aan. Ze was een beetje in de schaduw geraakt van het wegwielrennen en het mountainbike."



"De voorbije jaren hadden we een goede ambassadeur met Steve Chainel, die met zijn team, dat nu jammer genoeg niet meer bestaat, heel veel gedaan heeft voor de cross en voor een tweede adem heeft gezorgd."



"De Fransen hebben het spektakel van de cross weer ontdekt. Elke zondag zien we meer en meer volk komen kijken én ook meer en meer deelnemers."



Philippon verwacht zondag tussen de 8.000 en 10.000 toeschouwers: "Al is dat op voorhand moeilijk te zeggen, want onze cross is altijd al met een gratis inkom geweest."



Toch zal er geen Fransman winnen zondag. Philippon denkt aan een nieuwe Belgische winnaar na Gerben Kuypers.

"Op basis van de wereldbekers en de superprestiges van de laatste weken en gezien het rollend karakter zal iemand met de nodige force naar voren komen. Ik denk aan Laurens Sweeck of Thibau Nys."

"Wij zijn - net als de UCI - ongerust over Wereldbeker"

Momenteel bestaat er wat heisa in de Wereldbeker, die uit 14 manches bestaat. Er heerst onrust bij enkele organisatoren, want renners en rensters durven al eens manches te skippen, zoals Thibau Nys vorige week in Dendermonde. Dat kwam hem op kritiek van UCI-voorzitter David Lappartient te staan.



De renners klagen over het drukke programma, de UCI wil dat de besten overal deelnemen en is ongerust over de afzeggingen. De UCI suggereerde zelfs dat geen wereldbekerwedstrijden ook geen WK zou kunnen betekenen.



"Wij zijn ook ongerust", vertelt Philippon. "We hebben hier de beste huidige renners van de discipline: Nys, Sweeck, Iserbyt... Al is het jammer dat we geen Van der Poel, Van Aert of Pidcock aan de start hebben."



"We hebben de indruk dat de renners de Wereldbeker een beetje verwaarlozen. Ze hebben natuurlijk hun reden en het zijn kampioenen die zoveel rijden het hele jaar door."



"Ik ben het eens met de UCI dat er een oplossing moet gevonden worden, zodat de Wereldbeker een echte Wereldbeker blijft en het belang duidelijk is in de kalender."



"Dit is inderdaad onze eerste keer als wereldbeker. Ik hoop dat de Wereldbeker nog eens hierheen terugkeert en dat we dan alle grote crosskampioenen aan de start hebben."