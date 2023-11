Nachtwerk voor F1-rijders, fans naar huis gestuurd: "Dit komt ervan als de show prioriteit is"

Het paradepaardje van F1-eigenaar Liberty Media loopt kreupel bij de start van het GP-weekend. Al bij de eerste oefensessie ging het helemaal fout.

De beschermlaag over een putdeksel in het stratencircuit is losgekomen, waardoor drie F1-bolides beschadigd raakten. Gevolg: de eerste vrije oefensessie werd na 8 minuten al stilgelegd en alle putdeksels moeten opnieuw worden bedekt.

Een klus die niet op enkele minuten is afgerond, waardoor de F1-rijders tot 2.30 uur 's nachts moeten wachten om alsnog de tweede oefensessie af te werken.

De supporters, die nochtans diep in de buidel hebben getast voor het spektakel, werden naar huis gestuurd, de tribunes werden gesloten. Er is namelijk geen personeel meer.

En geluidsoverlast tot 4 uur 's nachts hoorde ook niet echt bij de plannen van een circuit dat verschillende hotels passeert.