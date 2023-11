Nieuwe coach en al 145 dagen getraind: Armand Marchant begint met vertrouwen aan "tweede carrière"

Marchant start met ambitie. "De winter in de top vijftien afsluiten, zou geweldig zijn. Al die wijzigingen vergen misschien wel een aanpassingsperiode. Ik ga niet panikeren als het in de eerste wedstrijden niet meteen top is. Anderzijds zie ik niet in waarom het niet meteen zou werken, na al het harde werk dat we in de zomer geleverd hebben."

Het was niet de enige wijziging in de entourage van Marchant. De Sloveen Matej Cujes, die in het verleden onder meer het materiaal van de Kroatische ex-wereldkampioen Ivica Kostelic onder zijn hoede had, kwam als skiman het team versterken. Thibaut Schnitzler bleef er als fysiotherapeut bij.

Kolega is maar een jaar ouder dan Marchant, maar hij moest na een open beenbreuk in 2020 vroegtijdig een punt zetten achter zijn eigen loopbaan. Zijn broer, Samuel Kolega, eindigde vorig seizoen 23e in de Wereldbeker.

Om aan de vele veranderingen te wennen, werkte Marchant stages af in Noorwegen, Finland, Zwitserland, Argentinië en Zweden.

"Ik stond al 145 dagen op de latten, nooit eerder had ik zo'n intensieve voorbereiding. Ik heb de indruk dat ik sterker geworden ben en de fysieke testen bevestigen dat."

"Ook technisch heb ik progressie gemaakt. In Argentinië deed ik aan twee wedstrijden mee en was het resultaat verrassend goed (28e in een reuzenslalom, 5e in een slalom). We zijn er klaar voor. In deze professionele structuur heb ik meer controle, voel ik me meer de kapitein van mijn schip. Het vertrouwen is groot."

Dinsdag vertrekt Marchant naar Oostenrijk. "Gurgl is een nieuwe etappe in de Wereldbeker, we kennen de piste nog niet. Ook de rest van het seizoen richt ik me op de technische disciplines. Ik heb tien dagen reuzenslalom en vijftig dagen slalom op het programma."

In die laatste discipline werd Marchant in 2021 tiende op het wereldkampioenschap. Een jaar eerder skiede hij naar een vijfde plaats in de wereldbekerslalom van Zagreb.