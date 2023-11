Woeste José Mourinho spaart spelers niet na nederlaag: "Houding was onacceptabel"

Romelu Lukaku en zijn ploeggenoten konden zich tegen Slavia Praag plaatsen voor de knock-out fase van de Europa League. Na de 2-0-overwinning van twee weken geleden namen Lukaku en co deze wedstrijd te licht op, althans volgens José Mourinho.

"Individueel gezien hadden heel weinig spelers de juiste instelling. Hun houding was onacceptabel voor mij", klonk het streng bij de leermeester.

En de spelers zullen het geweten hebben: "Ik heb al met de spelers gesproken in de kleedkamer, dat doe ik normaal nooit. Ik ben rustig, maar eerlijk geweest."

Niet alleen de mentaliteit zat niet juist, ook het geleverde spel was niet om over naar huis te schrijven volgens Mourinho: "We speelden een verschrikkelijke wedstrijd, we waren echt slecht en verdienden gewoon deze nederlaag."

Niet de ideale voorbereiding voor de geladen derby tegen Lazio komend weekend.