Prestatie van jonge ploeg maakt Van Bommel trots ondanks nederlaag: "Je moet het maar doen, jongens"

Mark van Bommel kan niet teleurgesteld terugkijken op de wedstrijd in Porto. "We hebben de lessen meegenomen uit de vorige wedstrijden en spelen hier goed, gedisciplineerd."

"Kijk, je krijgt maar een of twee kansen in zo'n Europese uitwedstrijd. De penalty die we tegen kregen, was niet nodig. Dan speelden we ook nog eens 40 minuten met tienen. Toch creëerde Muja nog de kans op de gelijkmaker, maar miste hij."

"Dat zijn de kleine details die bepalend zijn", hint de trainer van Antwerp naar beslissingen die niet in hun voordeel werden gefloten.

"Kijk maar eens naar Conceicao die geel kreeg en ook nog eens een geweldige schwalbe maakte in onze zestien. Dan staat het misschien plots tien tegen tien. Maar ach, daar moeten we nu niet over zeuren."