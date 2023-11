Erik Lambrechts doet verhaal van zijn CL-debuut: "Je voelde het aan alles: deze competitie is klasse apart"

Quizvraagje: welke Belg stond gisteren aan de aftrap van Manchester City- Young Boys?



En neen, het was niet Jeremy Doku, die op de bank begon.



Het juiste antwoord: Erik Lambrechts.



"Voor de eerste keer het veld betreden met de Champions League-hymne in de achtergrond, was toch een speciaal moment", doet de scheidsrechter het verhaal van zijn debuut in de Champions League.



Een trots moment voor Lambrechts, die op zijn zeventiende het voetbal voor het scheidsrechtsersschap inruilde: "Voor een ref is het hetzelfde als voor een speler: een kans krijgen in de grootste clubcompetitie van de wereld is een uniek en trots moment om mee te maken."



Op zijn 39e werd dat moment werkelijkheid. Voor een vol Etihad Stadium floot Lambrechts zijn Champions League-carrière op gang. "Je voelde het aan alles: deze competitie is een klasse apart. Ik heb het toch intenser beleefd."