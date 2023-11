Emotionele Lukaku valt Mourinho in de armen na bewogen wedstrijd: "Wanneer hij mist, weent zijn ziel"

Na een week vol bewogen momenten kon hij de tranen niet meer bedwingen. Romelu Lukaku viel na het laatste fluitsignaal tegen Lecce zijn coach, ploeggenoten en staf in de armen. Dat hij AS Roma in het slot – en na een penaltymisser – alsnog de zege bezorgde, emotioneerde de Rode Duivel. "Nu kan hij een beetje beter slapen", vertelt José Mourinho over het moment.