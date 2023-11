Anderlecht komt met goed nieuws over Jan Vertonghen: "Geen ernstige schade aan zijn enkel"

Dinsdagmiddag kwam Anderlecht met een geruststellende update: "Bij een scan is geen ernstige schade vastgesteld. Er is dus geen sprake van een langdurige onbeschikbaarheid, maar het is nog moeilijk in te schatten of hij de match van dit weekend haalt of het voor na de break zal zijn."

Het blijft dus nog de vraag of de recordinternational fit genoeg is om opgeroepen te worden door bondscoach Domenico Tedesco voor de interlands tegen Servië en Azerbeidzjan.