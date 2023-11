Anderlecht wervelt nu ook voorbij Cercle Brugge, met Dolberg en Dreyer als grote uitblinkers

Cercle Brugge - Anderlecht in een notendop:

Dolberg en Dreyer bezorgen Cercle dubbele opdoffer

Met Somers, Lopes, Ravych en Van der Bruggen moest Cercle Brugge vier sterkhouders missen voor de clash met Anderlecht. Bij paars-wit ontbrak enkel de lichtgeblesseerde Leoni, Delaney maakte zo slechts zes weken na zijn sleutelbeenbreuk zijn rentree in de paars-witte basis.



De Deen kreeg na amper tien minuten al een uitgelezen kans om zijn comeback te vieren met een treffer, maar besloot van dichtbij over. Halfweg de eerste helft moest Warleson zich strekken op een schot van Hazard, aan de overkant werd Schmeichel getest door Denkey. Meteen de enige echte dreiging van Cercle in de eerste helft.



Met de rust in zicht sloeg Anderlecht genadeloos toe met twee goals in drie minuten. Hazard mikte eerst zelf nog een schot op de paal, maar lag enkele minuten later mee aan de basis van de 0-1. Op aangeven van Dreyer gaf Dolberg Warleson van dichtbij het nakijken.



Amper 2 minuten en 40 seconden later keerden Dolberg en Dreyer de rollen om. Dreyer demonstreerde nog eens zijn puntgave techniek en mikte de bal in de verste hoek: 0-2. Randje buitenspel, maar de VAR zag er geen graten in.