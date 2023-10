Ineos Grenadiers behoudt vertrouwen in Laurens De Plus met contractverlenging: "Heb mijn plek binnen dit team"

Laurens De Plus behoudt het vertrouwen van zijn werkgever Ineos-Grenadiers. De Plus rijdt sinds 2021 voor de Britse wielerformatie en kwam na een aantal moeilijke jaren wegens blessurelast dit jaar opnieuw boven water als meesterknecht.

Dit jaar begeleidde hij kopman Geraint Thomas in de Giro naar het podium en eindigde hij zelf knap 10e. Een bisnummer was de bedoeling in de Vuelta, maar De Plus moest meteen de handdoek gooien in de openingstijdrit na een val.

"Ik ben in de wolken dat ik nog 3 jaar bij het team kan blijven", aldus De Plus. "Ik voel dat ik nu mijn plek heb binnen dit team en dat iedereen mijn kwaliteiten kent. Dat is een goed gevoel."

“Mijn doel is om zoveel mogelijke grote ronden te winnen als ploeggenoot en ik denk dat Ineos Grenadiers daar het beste team voor is”, sluit onze landgenoot af.