Laurens Sweeck kan Lars van der Haar net niet van een 7e zege in Woerden houden

Lars van der Haar had sinds zijn eerste zege in 2015 van Woerden zijn jaarlijkse speeltuin gemaakt. In die speeltuin lag deze keer door de vele regen knap wat modder.



Bovendien kreeg hij met Laurens Sweeck en Pim Ronhaar twee lastige speelkameraadjes.



Op 2 ronden van het einde zette Van der Haar zijn demarrage in. Terwijl Ronhaar moest passen, kon Sweeck net nog aanpikken.



Sweeck had in Overijse nog maar pas zijn comeback gemaakt na een spierblessure. 2 dagen later had hij al bijna zijn eerste zege van het seizoen te pakken, want in de slotronde zette hij Van der Haar onder druk.



De Nederlandse kampioen kraakte niet en in de sprint - lichtjes bergop - drong Sweeck niet meer aan.



Uitslag:



1. Lars van der Haar (Ned)

2. Laurens Sweeck

3. Pim Ronhaar (Ned)

4. Joris Nieuwenhuis (Ned)

5. Felipe Orts (Spa)

6. Ryan Kamp (Ned)

7. Lander Loockx