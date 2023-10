Zdenek Stybar fleurt zijn allerlaatste wegkoers op, ploegmakker Pöstlberger zegeviert in Hongkong

Veel klinkende namen reisden niet meer af naar de Hong Kong Cyclothon, de laatste UCI-koers van 2023.

Jayco-AlUla was de enige WorldTour-formatie aan de start en deed de wedstrijd volledig op slot.

Met een solo stevende Lukas Pöstlberger naar zijn eerste zegeruiker in 2 jaar af. In de strijd om de 2e plek kon Jayco-AlUla spelen met 3 pionnen in een groep van 10 renners.

De ploeg gunde de 36-jarige Zdenek Stybar een podiumfoto in zijn laatste wegkoers ooit. De Tsjech reed weg in de finale met de Australiër Kane Richards, hij verloor het sprintje voor de 2e plek.

Stybar mocht als 3e mee op het podium en vierde die als een zege. Een mooi afscheid.