GP F1 VS: Leclerc pakt pole in Austin, voor Norris en Hamilton, Verstappen nipt teruggefloten

Leclerc pakte zijn 21e pole op het Circuit of the Americas. De Monegask had 1'34"723 nodig voor het 5,513 km lange circuit. Het was zijn 3e van het seizoen.



Naast Hamilton staat de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari). Max Verstappen, die sinds de GP van Qatar al zeker is van zijn 3e wereldtitel op een rij, deed 5 milliseconden van de tijd van Leclerc, maar de tijd van de Nederlander werd geschrapt omdat hij de track limits had overschreden.



De kwalificaties voor de sprintrace zijn zaterdag om 19.30 uur Belgische tijd, de sprintrace is om middernacht. De start van de GP wordt gegeven om 21 uur onze tijd.